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    Посол Джампаоло Кутильо принимает участие на ежегодном амбассадориале в МИД Италии

    На заседании обсуждаются текущие задачи во внешней политике Италии, а также экономические вопросы

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Риме проходит ежегодное заседание глав дипломатических ведомств Италии за рубежом.

    Как сообщает Report, на заседании выступил глава МИД Италии Анджелино Альфано, а также главы внешнеполитических ведомств Испании и Франции в качестве приглашенных гостей.

    На заседании обсуждаются текущие задачи во внешней политике Италии, а также экономические вопросы.

    На заседании участвует и завершивший свою дипломатическую миссию в Азербайджане посол Джампаоло Кутильо.

    Амбассадориал завершится 27 июля.

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