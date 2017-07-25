Посол Джампаоло Кутильо принимает участие на ежегодном амбассадориале в МИД Италии

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Риме проходит ежегодное заседание глав дипломатических ведомств Италии за рубежом.
Как сообщает Report, на заседании выступил глава МИД Италии Анджелино Альфано, а также главы внешнеполитических ведомств Испании и Франции в качестве приглашенных гостей.
На заседании обсуждаются текущие задачи во внешней политике Италии, а также экономические вопросы.
На заседании участвует и завершивший свою дипломатическую миссию в Азербайджане посол Джампаоло Кутильо.
Амбассадориал завершится 27 июля.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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