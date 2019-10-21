В МИД Грузии прошла встреча с генсеком ГУАМ

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили встретился с генсеком ГУАМ Алтаем Эфендиевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило МИД Грузии.

На встрече обсудили стоящие на повестке организации основные вопросы, в том числе политическое, секторальное и межпарламентское сотрудничество в рамках ГУАМ.

Стороны подчеркнули значение реализации проектов и инициатив в целях повышения транспортного и торгово-экономического потенциала.

На встрече также рассмотрели мероприятия, запланированные в период председательства Украины в ГУАМ в 2019 году.