Посол Ирана вызван в МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что вызвал посла Ирана в республике после иранской атаки на Израиль,Ж сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что вызвал посла Ирана в республике после иранской атаки на Израиль, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я сегодня решил вызвать посла Ирана, - написал он в соцсети "Х". - Чешская дипломатия дала понять Ирану, что он перешел все границы. Иранский режим ставит под угрозу безопасность во [всем Ближневосточном] регионе".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сообщил, что его страна не хочет эскалации напряженности на Ближнем Востоке, но намерена отвечать на "любые незаконные и иррациональные действия" в отношении Тегерана.