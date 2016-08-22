В МИД Чехии начался ежегодный амбассадориал

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В МИД Чехии проходит ежегодный амбассадориал с участием глав дипломатических миссий Чехии за рубежом.

Как сообщили Report в посольстве Чехии в Азербайджане, в заседании послов участвует и посол этой страны в Баку Витеслав Пивонька.

На мероприятии выступили глава МИД Чехии Любомир Заоралек и премьер-министр Богуслав Соботка, которые обозначили основные приоритеты чешской дипломатии на следующий год.

Б.Соботка, в частности, призвал к созданию армии Европейского Союза.