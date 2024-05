В МИД Болгарии поздравили Азербайджан с Днем независимости

Сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией будет и впредь расширяться на основе недавно подписанной Совместной декларации о стратегическом партнерстве.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Болгарии в социальной сети "Х".

"С Днем независимости, Азербайджан! Передаем наши наилучшие пожелания народу Азербайджана и выражаем уверенность в том, что сотрудничество между Болгарией и Азербайджаном будет и впредь развиваться и расширяться на основе недавно обновленной Совместной декларации о стратегическом партнерстве", - говорится в публикации.