В МИД Азербайджана заявили о незаконности установки бюста Айвазовского в Карабахе

Установка бюста художника армянского происхождения

Установка бюста художника армянского происхождения Ивана Айвазовского (Ованнеса Айвазяна) российскими миротворцами без разрешения азербайджанской стороны на наших территориях была незаконной, это проявление неуважения со стороны России к суверенитету Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report , об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в связи с заявлением специального представителя президента России Михаила Швыдкого по вопросу демонтажа бюста Айвазовского и использованием информационным агентством ТАСС формулировки "Степанакерт" в отношении азербайджанского города Ханкенди.

По словам представителя МИД, демонтаж подобных т.н. памятников, незаконно установленных в период оккупации территорий Азербайджана, логичен, правилен и законен.

"Утверждения господина Швыдкого о якобы "отмены" российской культуры в Азербайджане - очередная ложь. Несмотря на то, что в этой сфере существует серьезный диспаритет между двумя странами, никто не отменял российскую культуру в Азербайджане. Так, в Азербайджане есть русский театр, школы на русском языке, издания на русском языке, в то время как в России нет театра, школ, газет и журналов на азербайджанском языке. Несмотря на этот диспаритет, мы не выступаем с утверждениями об "отмене" азербайджанской культуры в России. Однако высокопоставленные официальные лица России должны знать, что если их антиазербайджанские мероприятия и заявления продолжатся, не исключено внесение корректив в указанный диспаритет между Азербайджаном и Россией.

Вызывает сожаление, что господин Швыдкой, недавно побывав на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в Шуше, и ознакомившись с актами вандализма в отношении памятников Натаван, Узеиру Гаджибейли, Бюльбюлю и другим деятелям культуры Азербайджана, а также с разрушениями, совершенными на территории Азербайджана, не нашел в себе смелости выступить с заявлениями, осуждающими эти факты.

Факт того, что официальное государственное агентство Российской Федерации ТАСС назвало азербайджанский город Ханкенди "Степенакертом", расценивается как неуважение и оскорбительный шаг в отношении территориальной целостности нашей страны.

В связи с этим недружественным шагом хотели бы напомнить российской стороне, что еще в 1923 году незаконное переименование города Ханкенди в Нагорно-Карабахской Автономной Области, созданной на исконных землях Азербайджана, в "Степанакерт" в честь большевика Степана Шаумяна, который вместе с дашнакскими армянами устроил резню против азербайджанского народа, было оскорблением Азербайджана.

Хотели бы сообщить российской стороне, что мы ожидаем прекращения случаев искажения азербайджанских топонимов и обозначения наших территорий названиями, используемыми бывшим сепаратистским надуманным режимом, со стороны ее официальных органов. Если такие случаи повторятся, исходя из принципа взаимности, это может привести к тому, что азербайджанская сторона также будет обозначать многие населенные пункты на территории России их исконными названиями.

Мы ожидаем от информационного агентства ТАСС извинений по этому вопросу и соответствующих исправлений. В противном случае, в соответствии с законодательством, предусматривается принятие соответствующих мер против деятельности ТАСС в Азербайджане", - подчеркнул Айхан Гаджизаде.