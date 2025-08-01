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В МИД Азербайджана заявили о незаконности установки бюста Айвазовского в Карабахе

В МИД Азербайджана заявили о незаконности установки бюста Айвазовского в Карабахе Установка бюста художника армянского происхождения
Внешняя политика
1 августа 2025 г. 00:17
В МИД Азербайджана заявили о незаконности установки бюста Айвазовского в Карабахе

Установка бюста художника армянского происхождения Ивана Айвазовского (Ованнеса Айвазяна) российскими миротворцами без разрешения азербайджанской стороны на наших территориях была незаконной, это проявление неуважения со стороны России к суверенитету Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в связи с заявлением специального представителя президента России Михаила Швыдкого по вопросу демонтажа бюста Айвазовского и использованием информационным агентством ТАСС формулировки "Степанакерт" в отношении азербайджанского города Ханкенди.

По словам представителя МИД, демонтаж подобных т.н. памятников, незаконно установленных в период оккупации территорий Азербайджана, логичен, правилен и законен.

"Утверждения господина Швыдкого о якобы "отмены" российской культуры в Азербайджане - очередная ложь. Несмотря на то, что в этой сфере существует серьезный диспаритет между двумя странами, никто не отменял российскую культуру в Азербайджане. Так, в Азербайджане есть русский театр, школы на русском языке, издания на русском языке, в то время как в России нет театра, школ, газет и журналов на азербайджанском языке. Несмотря на этот диспаритет, мы не выступаем с утверждениями об "отмене" азербайджанской культуры в России. Однако высокопоставленные официальные лица России должны знать, что если их антиазербайджанские мероприятия и заявления продолжатся, не исключено внесение корректив в указанный диспаритет между Азербайджаном и Россией.

Вызывает сожаление, что господин Швыдкой, недавно побывав на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в Шуше, и ознакомившись с актами вандализма в отношении памятников Натаван, Узеиру Гаджибейли, Бюльбюлю и другим деятелям культуры Азербайджана, а также с разрушениями, совершенными на территории Азербайджана, не нашел в себе смелости выступить с заявлениями, осуждающими эти факты.

Факт того, что официальное государственное агентство Российской Федерации ТАСС назвало азербайджанский город Ханкенди "Степенакертом", расценивается как неуважение и оскорбительный шаг в отношении территориальной целостности нашей страны.

В связи с этим недружественным шагом хотели бы напомнить российской стороне, что еще в 1923 году незаконное переименование города Ханкенди в Нагорно-Карабахской Автономной Области, созданной на исконных землях Азербайджана, в "Степанакерт" в честь большевика Степана Шаумяна, который вместе с дашнакскими армянами устроил резню против азербайджанского народа, было оскорблением Азербайджана.

Хотели бы сообщить российской стороне, что мы ожидаем прекращения случаев искажения азербайджанских топонимов и обозначения наших территорий названиями, используемыми бывшим сепаратистским надуманным режимом, со стороны ее официальных органов. Если такие случаи повторятся, исходя из принципа взаимности, это может привести к тому, что азербайджанская сторона также будет обозначать многие населенные пункты на территории России их исконными названиями.

Мы ожидаем от информационного агентства ТАСС извинений по этому вопросу и соответствующих исправлений. В противном случае, в соответствии с законодательством, предусматривается принятие соответствующих мер против деятельности ТАСС в Азербайджане", - подчеркнул Айхан Гаджизаде.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycanın icazəsi olmadan Ayvazovskinin büstünün Rusiya sülhməramlıları tərəfindən quraşdırılması qanunsuz idi

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