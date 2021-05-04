В МИД Азербайджана выразили соболезнования Мексике

Азербайджан выразил соболезнования Мексике в связи с гибелью людей при крушении метромоста в Мехико

Азербайджан выразил соболезнования Мексике в связи с гибелью людей при крушении метромоста в Мехико.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"Мы очень опечалены новостью о крушении эстакады метро в Мехико. Мы выражаем соболезнования семьям жертв этой трагической аварии, а также правительству и народу Мексики и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении МИД Азербайджана в Twitter.

Напомним, в результате крушения метромоста в столице Мексики погибли 20 человек.