МИД Азербайджана выразил признательность всем, осудившим т.н. "выборы" в Карабахе

Министерство иностранных дел выразило признательность всем странам и организациям, осудившим так называемые "выборы" в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report , соответствующую публикацию разместил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) руководитель пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

"МИД Турции, МИД Молдовы, МИД Украины, МИД Пакистана, Организация турецких государств, Европейская служба иностранных дел, Организация исламского сотрудничества, посол Великобритании в Азербайджане, высоко оцениваем вашу позицию по осуждению незаконных "выборов" в Карабахском регионе Азербайджана", - отметил Айхан Гаджизаде.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства выразил надежду, что и другие поддержат защиту норм и принципов международного права.