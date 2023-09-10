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МИД Азербайджана выразил признательность всем, осудившим т.н. "выборы" в Карабахе

МИД Азербайджана выразил признательность всем, осудившим т.н. "выборы" в Карабахе Министерство иностранных дел Азербайджана поблагодарило страны и организации, осудившие так называемые выборы в Карабахе.
Внешняя политика
10 сентября 2023 г. 13:06
МИД Азербайджана выразил признательность всем, осудившим т.н. выборы в Карабахе

Министерство иностранных дел выразило признательность всем странам и организациям, осудившим так называемые "выборы" в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, соответствующую публикацию разместил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) руководитель пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

"МИД Турции, МИД Молдовы, МИД Украины, МИД Пакистана, Организация турецких государств, Европейская служба иностранных дел, Организация исламского сотрудничества, посол Великобритании в Азербайджане, высоко оцениваем вашу позицию по осуждению незаконных "выборов" в Карабахском регионе Азербайджана", - отметил Айхан Гаджизаде.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства выразил надежду, что и другие поддержат защиту норм и принципов международного права.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Qarabağdakı qondarma seçkiləri pisləyən ölkələrə və təşkilatlara təşəkkür edib  

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