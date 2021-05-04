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В МИД Азербайджана созданы два новых управления

В МИД Азербайджана созданы два новых управления В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана созданы новые управления.
Внешняя политика
4 мая 2021 г. 17:43
В МИД Азербайджана созданы два новых управления

В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана созданы новые управления.

Как сообщает Report, в рамках проводимых структурных реформ в министерстве было создано организационно-контрольное управление.

Контроль за деятельностью нового управления будет осуществлять министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Контроль за Управлением помощи международному развитию (Агентство) Азербайджанской Республики, ранее курируемым Дж.Байрамовым, был возложен на заместителя министра Фариза Рзаева.

Управление по правам человека и демократии, курируемое другим заместителем министра Махмудом Мамед-Гулиевым, было упразднено и на его месте создано Управление по сотрудничеству с международными правозащитными учреждениями.

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