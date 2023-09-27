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В МИД Азербайджана прошла акция по сдаче крови

В МИД Азербайджана прошла акция по сдаче крови В Министерстве иностранных дел по случаю Дня памяти состоялось памятное мероприятие и акция по сдаче крови.
Внешняя политика
27 сентября 2023 г. 18:40
В МИД Азербайджана прошла акция по сдаче крови

В Министерстве иностранных дел по случаю Дня памяти состоялось памятное мероприятие и акция по сдаче крови.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководящий состав и сотрудники Министерства иностранных дел, члены семей шехидов 44-дневной Отечественной войны.

В рамках мероприятия минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Затем был продемонстрирован историко-документальный фильм "Биз" ("Мы"), посвященный 44-дневной Отечественной войне.

После памятного мероприятия при совместной организации Министерства иностранных дел и Центрального банка крови Национального центра гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения при участии руководства и сотрудников Министерства иностранных дел была проведена акция по сдаче крови.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN-də qanvermə aksiyası keçirilib

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