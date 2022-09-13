О нас

В МИД Азербайджана прошел брифинг для представителей дипкорпуса

В МИД Азербайджана прошел брифинг для представителей дипкорпуса В Министерстве иностранных дел прошел брифинг для аккредитованных в Азербайджане представителей дипломатического корпуса с участием министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и помощника президента Азербайджанской Республики -
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 20:18
В МИД Азербайджана прошел брифинг для представителей дипкорпуса

В Министерстве иностранных дел прошел брифинг для аккредитованных в Азербайджане представителей дипломатического корпуса с участием министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и помощника президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе брифинга участникам была предоставлена подробная информация о неотложных и адекватных мерах, предпринятых в целях предотвращения напряженности, вызванной широкомасштабными военными провокациями вооруженных сил Армении в направлении Кяльбаджарского, Лачынского и Дашкесанского районов. Было отмечено, что ответные шаги со стороны Азербайджана направлены на легитимные военные цели и не нацелены на гражданское население.

Было отмечено, что этот акт агрессии, совершенный на условной государственной границе, является одним из звеньев в цепи военных и политических провокаций, совершенных Арменией в последние дни. Среди таких провокаций - грубое нарушение Арменией положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, неполный вывод армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, продолжение работ по минированию территорий Азербайджана и т.д..

Было подчеркнуто, что военная напряженность в регионе противоречит интересам азербайджанской стороны в условиях возвращения семей вынужденных переселенцев в село Агалы Зангиланского района, а также на фоне проводимых на освобожденных территориях восстановительных работ.

В завершение была выслушана позиция участников брифинга и даны ответы на заданные вопросы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov və Hikmət Hacıyev diplomatik korpus üçün brifinq keçirib

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
10 сентября 2022 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi