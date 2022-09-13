В МИД Азербайджана прошел брифинг для представителей дипкорпуса

В Министерстве иностранных дел прошел брифинг для аккредитованных в Азербайджане представителей дипломатического корпуса с участием министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и помощника президента Азербайджанской Республики -

В Министерстве иностранных дел прошел брифинг для аккредитованных в Азербайджане представителей дипломатического корпуса с участием министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и помощника президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе брифинга участникам была предоставлена подробная информация о неотложных и адекватных мерах, предпринятых в целях предотвращения напряженности, вызванной широкомасштабными военными провокациями вооруженных сил Армении в направлении Кяльбаджарского, Лачынского и Дашкесанского районов. Было отмечено, что ответные шаги со стороны Азербайджана направлены на легитимные военные цели и не нацелены на гражданское население.

Было отмечено, что этот акт агрессии, совершенный на условной государственной границе, является одним из звеньев в цепи военных и политических провокаций, совершенных Арменией в последние дни. Среди таких провокаций - грубое нарушение Арменией положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, неполный вывод армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, продолжение работ по минированию территорий Азербайджана и т.д..

Было подчеркнуто, что военная напряженность в регионе противоречит интересам азербайджанской стороны в условиях возвращения семей вынужденных переселенцев в село Агалы Зангиланского района, а также на фоне проводимых на освобожденных территориях восстановительных работ.

В завершение была выслушана позиция участников брифинга и даны ответы на заданные вопросы.