В МИД Азербайджана прокомментировали заявление представителя Госдепа США

Руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера от 31 августа.

Руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера от 31 августа.

Об этом передает Report со ссылкой на азербайджанское внешнеполитического ведомство.

В комментарии отмечается, что Азербайджан принял к сведению заявление американского Госдепа о ситуации в регионе.

"В первую очередь, недопустимы утверждения о "блокаде" на фоне предложений азербайджанской стороны по удовлетворению нужд жителей армянского происхождения, в том числе об интенсификации движения по Лачынской дороге параллельно с использованием дороги Агдам-Ханкенди, а также ежедневного проезда десятков армянских жителей через пограничный пункт пропуска Лачын в обоих направлениях.

Усилия некоторых представителей армянских жителей и перекрытие ими дороги для воспрепятствования движению грузовиков, направленных азербайджанским обществом Красного Полумесяца в направлении Агдам-Ханкенди и в настоящее время ожидающих проезда в Ханкенди через российский миротворческий контингент, временно дислоцированный на территории Азербайджана, делают безосновательными утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации” в регионе.

Американской стороне хорошо известно, что Азербайджан неоднократно приглашал армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, провести встречу по вопросам их реинтеграции, доставки гуманитарных грузов в Карабахский регион различными маршрутами, а также организации встречи между специальным представителем Азербайджана и представителями местных армянских жителей, а армянская сторона через свой пресловутый "режим" нарушила достигнутые договоренности относительно организации встреч в этом направлении, выдвигая незаконные условия и различные оправдания.

Постоянный отказ от предложений азербайджанской стороны в этом направлении еще раз демонстрирует, что ситуация носит вовсе не гуманитарный, а наоборот политический характер.

Азербайджанская Республика полна решимости установить мир, безопасность и стабильность в регионе на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, реинтегрировать армянских жителей в рамках законодательства нашей страны", - отмечается в комментарии.