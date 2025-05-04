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В Баку назвали недружественным шагом задержание в московском аэропорту депутата Азера Бадамова

В Баку назвали недружественным шагом задержание в московском аэропорту депутата Азера Бадамова В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали информацию о задержании в московском аэропорту депутата Милли Меджлиса (парламент) Азера Бадамова.
Внешняя политика
4 мая 2025 г. 15:13
В Баку назвали недружественным шагом задержание в московском аэропорту депутата Азера Бадамова

В Министерстве иностранных дел Азербайджана назвали недружественным шагом задержание в московском аэропорту депутата Милли Меджлиса (парламент) Азера Бадамова.

Как сообщает Report, руководитель пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде подтвердил произошедший инцидент.

"Да, сегодня действительно произошел этот инцидент. Отметим, что визит делегации, в состав которой входил член Милли Меджлиса Азер Бадамов, в город Астрахань был организован именно по приглашению вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области Российской Федерации Дениса Афанасьева с целью участия в мероприятиях, посвященных 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Несмотря на то, что делегация вылетела в Москву из Баку, российская сторона без какого-либо предварительного предупреждения или уведомления задержала депутата Азера Бадамова в московском аэропорту, сообщив о запрете на его въезд в страну. После некоторого времени ожидания в московском аэропорту он был возвращен в нашу страну.

В связи с инцидентом незамедлительно была установлена связь с МИД России через наше посольство в РФ, представитель российского МИД заявил, что вопрос будет расследован, но не дал объяснений о причинах этого решения.

Мы считаем это решение российской стороны недружественным шагом и ожидаем от российской стороны вразумительных объяснений по данному вопросу", - заявил А.Гаджизаде.

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Версия на английском языке Baku calls MP Azer Badamov's detention in Russia 'unfriendly step'
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı deputat Azər Badamovun Rusiyada saxlanılmasını qeyri-dost addım adlandırıb

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