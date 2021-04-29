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В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ

В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ Расширены полномочия заместителя министра
Внешняя политика
29 апреля 2021 г. 11:43
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ

В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана произведены структурные изменения.

Как сообщает Report, в результате были расширены полномочия заместителя министра Фариза Рзаева.

Теперь он будет осуществлять контроль за деятельностью Второго Европейского, Американского, Азиатского управлений, Управления по Ближнему Востоку и Африке, инспекции Министерства, постоянного секретариата национальной комиссии по ЮНЕСКО, общего Секретариата, специального отдела и Управления делами. Ранее контроль над этими структурами осуществлял бывший заместитель главы МИД Рамиз Гасанов.

Наряду с этим Управление государственного протокола, ранее находившееся в ведении министра иностранных дел, передано в ведение Ф.Рзаева.

Ранее в его кураторстве находились Консульское управление, Управление лингвистического обеспечения, Архивное управление и Управление специальной связи. Так, в МИД число подконтрольных Ф.Рзаеву структур увеличилось с 4 до 14.

Отметим, что 44-летний Ф.Рзаев является заместителем министра иностранных дел с сентября 2020 года.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 19 апреля Рамиз Гасанов был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел. Он назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Королевстве Испания.

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Версия на азербайджанском языке XİN-də struktur dəyişikliyi olub, nazir müavininin səlahiyyətləri artırılıb - EKSKLÜZİV

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