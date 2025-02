В МИД Азербайджана поздравили Сербию по случаю Дня государственности

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Сербию по случаю 16 Февраля - Дня государственности.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Искренне поздравляем с Днем государственности нашего стратегического партнера Республику Сербию и ее народ. Вместе мы празднуем глубокую дружбу и взаимоуважение, которые определяют наше партнерство", - говорится в сообщении.