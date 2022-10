МИД Азербайджана поздравил ООН

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Организацию объединенных наций с днем ООН.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Сегодня мы отмечаем день ООН. После восстановления независимости Азербайджан, как активный и надежный член организации, был непоколебимым сторонником механизмов ООН, прилагал все усилия для сохранения международного мира и безопасности, а также устойчивого развития. С Днем ООН!", - говорится в публикации МИД.