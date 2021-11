В МИД Азербайджана поздравили Боснию и Герцеговину с Национальным Днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Боснию и Герцеговину с Национальным Днем.

Как передает Report, поздравление опубликовано на странице МИД Азербайджана в Twitter.

" Мы желаем всего наилучшего, благополучия и процветания дружественному народу и правительству Боснии и Герцеговины по случаю Национального дня. С Национальным праздником, Босния и Герцеговина!"- говорится в сообщении.