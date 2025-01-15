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В МИД Азербайджана ответили посольству США

В МИД Азербайджана ответили посольству США Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на заявление посольства США в Баку.
Внешняя политика
15 января 2025 г. 08:47
В МИД Азербайджана ответили посольству США

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на заявление посольства США в Баку.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипломата в соцсети Х.

"Законное решение суда в отношении Бахтияра Гаджиева основано на многочисленных доказательствах по делу, и внешнее вмешательство в судебные процедуры недопустимо.

Интересно, что в то время как в Соединенных Штатах за один и тот же вид налогового мошенничества и финансовых преступлений предусмотрено многократное и суровое наказание, которое может достигать 30 лет лишения свободы, почему эта страна разочарована наказаниями за подобные преступления в других странах?

Похоже, что такой подход основан на политических интересах, а не возвышении важности верховенства закона", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry responds to US Embassy
Версия на азербайджанском языке XİN sözçüsü ABŞ səfirliyinə cavab verib

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