В МИД Азербайджана ответили посольству США

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на заявление посольства США в Баку.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на заявление посольства США в Баку.

Как сообщает Report , соответствующая публикация размещена на странице дипломата в соцсети Х.

"Законное решение суда в отношении Бахтияра Гаджиева основано на многочисленных доказательствах по делу, и внешнее вмешательство в судебные процедуры недопустимо.

Интересно, что в то время как в Соединенных Штатах за один и тот же вид налогового мошенничества и финансовых преступлений предусмотрено многократное и суровое наказание, которое может достигать 30 лет лишения свободы, почему эта страна разочарована наказаниями за подобные преступления в других странах?

Похоже, что такой подход основан на политических интересах, а не возвышении важности верховенства закона", - отметил он.