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В МИД Азербайджана ответили Пашиняну

В МИД Азербайджана ответили Пашиняну Категорически отвергаем мнение, в очередной раз озвученное премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 29 июня о том, что Азербайджан, якобы, обостряет ситуацию в регионе, проводит политику "этнической чистки" против армянского
Внешняя политика
29 июня 2023 г. 18:17
В МИД Азербайджана ответили Пашиняну

Категорически отвергаем мнение, в очередной раз озвученное премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 29 июня о том, что Азербайджан, якобы, обостряет ситуацию в регионе, проводит политику "этнической чистки" против армянского населения, держит регион в "блокаде".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на слова, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 29 июня.

В ведомстве отметили, что ранение азербайджанского военнослужащего 27 июня в результате провокации армянских вооруженных сил, которых Армения вопреки своим обязательствам еще не полностью вывела с территории Азербайджана, является не только преднамеренным обострением ситуации в регионе, но и попыткой сорвать переговоры между министрами иностранных дел в США.

"Тот факт, что меры, предпринятые азербайджанской стороной против армянских вооруженных сил в ответ на упомянутую провокацию, выдаются за "этнические чистки", является абсурдом. В то же время известно, что Армения не переваривает проезд армянских жителей через пункт пропуска "Лачын" в обоих направлениях в полностью регулируемом и прозрачном порядке. В связи с этим ложная пропаганда, что в регионе существует "напряженная гуманитарная ситуация", не имеет под собой никаких оснований.

Армянская сторона должна воздержаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, немедленно вывести с азербайджанских территорий армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе", - подчеркнули в МИД.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Paşinyana cavab verib

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