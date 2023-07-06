В МИД Азербайджана ответили Пашиняну

Утверждения, озвученные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 6 июля и направленные на создание у международного сообщества неправильного впечатления в отношении Азербайджана, совершенно беспочвенны.

Утверждения, озвученные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 6 июля и направленные на создание у международного сообщества неправильного впечатления в отношении Азербайджана, совершенно беспочвенны.

Как передает Report , об этом говорится в комментарии азербайджанского МИД.

Отмечается, что повторение армянской стороной озвучиваемых в период оккупации утверждений о непринадлежности имеющихся на азербайджанских территориях вооруженных сил Армении, вместо вывода этих сил с территории Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права и обязательствами армянской стороны в рамках трехстороннего заявления, свидетельствует о том, что эта страна не отказывается от ошибочной политики.

"Нелогично утверждать, что военнослужащие, действующие под командованием Министерства обороны Республики Армения и осужденные армянскими судами, не принадлежат Армении.

Тот факт, что Армения, которая ввела себя в блокаду, некогда удерживая территории Азербайджана под оккупацией и выдвигая территориальные претензии к соседним странам, утверждает, что Азербайджан не заинтересован в разблокировке коммуникаций, а также факт отказа Армении вопреки трехстороннему заявлению обеспечить беспрепятственный проезд в Нахчыван, демонстрирует, что эта страна пренебрегает своими обязательства.

Хотим напомнить премьер-министру, который опровергает минную угрозу в отношении Азербайджана, что именно мины, зарытые Арменией, стали причиной того, что более 300 азербайджанцев стали жертвами после 44-дневной войны в 2020 году. Известно, что большинство карт, наличие которых Армения отрицала долгое время и передала их только после международного давления, были бесполезны, и более 55% взрывов, в которых погибли люди, произошли в районах, не указанных в этих картах.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мире, она должна не только на словах, но и на деле соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, немедленно вывести с территории Азербайджана армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе", - говорится в комментарии.