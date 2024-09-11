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В МИД Азербайджана ответили на предвзятые заявления ЕС

В МИД Азербайджана ответили на предвзятые заявления ЕС Предвзятые и несправедливые заявления ЕС расцениваются как вмешательство во внутренние дела Азербайджана.
Внешняя политика
11 сентября 2024 г. 23:10
В МИД Азербайджана ответили на предвзятые заявления ЕС

Предвзятые и несправедливые заявления ЕС расцениваются как вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде относительно заявления Европейского Союза, озвученного в ходе заседания Комитета министров Совета Европы 11 сентября со ссылкой на публичное заявление Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания (КПП) от 3 июля.

"Повторное выступление Европейского Союза со ссылкой на это публичное заявление неприемлемо, и мы решительно отвергаем эту клеветническую кампанию", - подчеркнул А.Гаджизаде.

По его словам, вместо того чтобы выступать с такими необоснованными заявлениями против нашей страны, противоположной стороне следует обратить внимание на случаи нарушения прав человека в странах-членах ЕС.

"ЕС до сих пор не расследовал убийства протестующих на акции "желтых жилетов" во Франции, пытки против местного населения в заморских территориях в результате неоколониальной политики Франции, распространение взяточничества и коррупции в структурах ЕС, факты исламофобии и нападений на мусульман, и не обозначил адекватной позиции по этим проблемам.

Также с сожалением отмечаем, что безучастность ЕС на фоне нарушения фундаментальных прав и свобод человека в Армении, которой покровительствует европейская сторона, случаев гибели людей в тюрьмах в результате политических преследований, а также преследований политиков и членов их семей, является ярким примером двойных стандартов.

На фоне вышесказанного, такие предвзятые и несправедливые заявления ЕС расцениваются как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. В частности, клеветническая кампания против Азербайджана в преддверии мероприятия COP29 является явным показателем предвзятости против нашей страны.

В Азербайджане защищаются все права человека, наряду с защитой лиц, лишенных свободы, достигнут значительный прогресс в приведении соответствующей практики в соответствие с общепринятыми международными стандартами, и утверждения Европейского Союза по этому поводу полностью безосновательны", - подчеркнул Айхан Гаджизаде.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Avropa İttifaqının qərəzli və ədalətsiz bəyanatına cavab verib

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