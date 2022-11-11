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В МИД Азербайджана ответили на необоснованные заявления Пашиняна о Зангезурском коридоре

В МИД Азербайджана ответили на необоснованные заявления Пашиняна о Зангезурском коридоре "В связи с абсолютно ложной интерпретацией и необоснованными утверждениями премьер-министра Армении относительно Зангезурского коридора и известного положения трехстороннего заявления, отмечаем, что под Зангезурским коридором понимается восстановле
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 09:32
В МИД Азербайджана ответили на необоснованные заявления Пашиняна о Зангезурском коридоре

По трехстороннему заявлению Армения взяла на себя обязательство открыть беспрепятственное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Зангезурский коридор будет использоваться в мирных и гуманитарных целях.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"В связи с абсолютно ложной интерпретацией и необоснованными утверждениями премьер-министра Армении относительно Зангезурского коридора и известного положения трехстороннего заявления, отмечаем, что под Зангезурским коридором понимается восстановление исторической связи между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, этот коридор будет использоваться в мирных и гуманитарных целях", - заявил А. Гаджизаде.

"По трехстороннему заявлению Армения взяла обязательство открыть беспрепятственное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Здесь речь идет об использовании дороги только для людей, товаров и транспорта, а не в военных целях, также как и в Лачынском коридоре. Помимо экономического и коммуникационного значения обеспечения этого сообщения, неоспоримо его гуманитарное значение, восстановление традиционной географической связи в регионе, а значит, и важность для установления устойчивого мира в регионе", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry responds to Pashinyan's groundless claims regarding Zangazur corridor
Версия на азербайджанском языке XİN Paşinyanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı əsassız iddialarına cavab verib

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