В МИД Азербайджана отвергли предвзятые заявления послов ряда стран

В Министерства иностранных дел Азербайджана решительно отвергли организованное вмешательство послов Соединенных Штатов, Великобритании, ЕС и Швейцарии на мероприятии, проведенном 4 декабря в Баку, по поводу утверждений о задержании "журналистов" и "полити

В Министерства иностранных дел Азербайджана решительно отвергли организованное вмешательство послов Соединенных Штатов, Великобритании, ЕС и Швейцарии на мероприятии, проведенном 4 декабря в Баку, по поводу утверждений о задержании "журналистов" и "политических активистов" в стране.

Как передает Report , об этом говорится в публикации МИД на странице в соцсети Х.

В ведомстве отметили, что эти заявления являются открытой попыткой подорвать независимость судебной системы Азербайджана.

"Вмешательство в ход расследования недопустимо, а вмешательство в судебное производство противоречит принципу верховенства права, который является фундаментальным принципом правового государства", - добавили в МИД.