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В МИД Азербайджана отвергли предвзятые заявления послов ряда стран

В МИД Азербайджана отвергли предвзятые заявления послов ряда стран В Министерства иностранных дел Азербайджана решительно отвергли организованное вмешательство послов Соединенных Штатов, Великобритании, ЕС и Швейцарии на мероприятии, проведенном 4 декабря в Баку, по поводу утверждений о задержании "журналистов" и "полити
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 00:04
В МИД Азербайджана отвергли предвзятые заявления послов ряда стран

В Министерства иностранных дел Азербайджана решительно отвергли организованное вмешательство послов Соединенных Штатов, Великобритании, ЕС и Швейцарии на мероприятии, проведенном 4 декабря в Баку, по поводу утверждений о задержании "журналистов" и "политических активистов" в стране.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД на странице в соцсети Х.

В ведомстве отметили, что эти заявления являются открытой попыткой подорвать независимость судебной системы Азербайджана.

"Вмешательство в ход расследования недопустимо, а вмешательство в судебное производство противоречит принципу верховенства права, который является фундаментальным принципом правового государства", - добавили в МИД.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı Qərb ölkələri səfirlərinin bəyanatına sərt cavab verib

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