В МИД Азербайджана отвергли предвзятые резолюции, принятые парламентом Нидерландов

Мы решительно отвергаем очередные две антиазербайджанские резолюции, принятые 10 октября Палатой представителей парламента Королевства Нидерландов.

Мы решительно отвергаем очередные две антиазербайджанские резолюции, принятые 10 октября Палатой представителей парламента Королевства Нидерландов.

Как передает Report , об этом говорится в комментарии руководителя Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, неприемлемо, что глава внешнеполитического ведомства Нидерландов Каспар Вельдкамп во время своего выступления выразил поддержку этим предвзятым резолюциям и призвал к освобождению представителей бывшего сепаратистского режима и террористов, арестованных азербайджанской стороной, представляя их как "военнопленных".

"Вызывает сожаление, что в упомянутых документах и высказанных мнениях полностью игнорируются факт военной оккупации, некогда совершенной против нашей страны, этническая чистка азербайджанского населения и продолжающиеся территориальные претензии армянской стороны к Азербайджану.

Военная агрессия Армении против Азербайджана и оккупация наших земель сопровождались разрушением, осквернением и присвоением нашего культурного и религиозного наследия, а также незаконным вывозом культурных ценностей из нашей страны, что противоречит Гаагской конвенции 1954 года. Нидерланды, которые игнорировали эти военные преступления, теперь не имеют морального права заявлять, что Азербайджан якобы нацелен на армянские памятники, ссылаясь на ложную армянскую пропаганду.

В то же время, искажение в резолюциях и заявлениях министра иностранных дел целей и задач антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном в сентябре прошлого года, является ярким примером двойных стандартов в отношении нашей страны. Мы хотели бы еще раз напомнить, что эти меры были направлены на устранение продолжающихся военных угроз против Азербайджана и прекращение существования незаконных военных формирований.

Лица, на которых имеются отсылки как на "военнопленных" в утверждениях нидерландской стороны, обвиняются в сепаратизме, преднамеренном убийстве, пытках, терроризме и других преступлениях против человечности на азербайджанской территории. Азербайджан имеет как право, так и международное обязательство привлечь этих лиц к ответственности в соответствии с международным правом, включая Женевские конвенции 1949 года, Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, а также местным законодательством. Поэтому все заявления против Азербайджана по этому вопросу не имеют никакого значения.

Мы призываем нидерландскую сторону отказаться от односторонней позиции, которая противоречит миру в регионе и создает напряженность в азербайджано-нидерландских отношениях", - подчеркнул А.Гаджизаде.