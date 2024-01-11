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В МИД Азербайджана отметили 30-летие дипломатических отношений с Латвией

В МИД Азербайджана отметили 30-летие дипломатических отношений с Латвией В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана прошло мероприятие по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Латвией.
Внешняя политика
11 января 2024 г. 16:23
В МИД Азербайджана отметили 30-летие дипломатических отношений с Латвией

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана прошло мероприятие по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Латвией.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

В нем приняли участие руководящие работники министерства, депутаты Милли Меджлиса, сотрудники посольства Латвии в Азербайджане и другие гости.

Выступившие на мероприятии заместитель главы МИД Азербайджана Фариз Рзаев и посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя передали свои поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений и выразили надежду на их дальнейшее развитие.

Затем состоялся обмен поздравительными письмами министров иностранных дел Азербайджана и Латвии в связи с 30-летием установления дипотношений.

В рамках мероприятия участники также ознакомились с выставкой, приуроченной к этой дате.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Latvia celebrate 30th anniversary of diplomatic relations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Latviya diplomatik münasibətlərinin 30 illiyi qeyd olunub

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