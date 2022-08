В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана открылась выставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений с Казахстаном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД в Twitter.

На открытии мероприятия выступили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, а также посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

На выставке представлены фотографии, отражающие важные этапы сотрудничества двух стран.