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В МИД Азербайджана осудили необоснованные и предвзятые заявления Макрона

В МИД Азербайджана осудили необоснованные и предвзятые заявления Макрона МИД Азербайджана решительно осудил необоснованные и предвзятые заявления президента Франции Эммануэля Макрона, озвученные 27 октября в рамках заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Внешняя политика
28 октября 2023 г. 17:37
В МИД Азербайджана осудили необоснованные и предвзятые заявления Макрона

МИД Азербайджана решительно осудил необоснованные и предвзятые заявления президента Франции Эммануэля Макрона, озвученные 27 октября в рамках заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Решительно осуждаем и отвергаем необоснованные и предвзятые претензии, выдвинутые президентом Франции против Азербайджана", - говорится в заявлении.

В министерстве напомнили, что Франция на протяжении десятилетий, будучи посредником, закрывала глаза на оккупацию Арменией около 20% территорий Азербайджана и поощряла сепаратизм на азербайджанских территориях. Учитывая это, считаем обвинения со стороны Франции в адрес Азербайджана о том, что страна якобы представляет угрозу территориальной целостности и суверенитету Армении, нелепыми и неприемлемыми, говорится в заявлении.

"Франция никогда не предпринимала успешных посреднических усилий, и ее посредничество по урегулированию канувшего в историю армяно-азербайджанского конфликта завершилось вместе с упразднением Минской группы. Несмотря на неоднократные призывы Азербайджана о необходимости вывода вооруженных сил Армении в соответствии с международными обязательствами, в том числе четырьмя резолюциями СБ ООН, а также о ликвидации так называемого "армянского режима", французская сторона не сделала ничего, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в комментарии.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA condemns Macron’s baseless and biased allegations 
Версия на азербайджанском языке XİN Makronun Azərbaycan əleyhinə əsassız və qərəzli iddialarını qətiyyətlə pisləyib

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