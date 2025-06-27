О нас

В МИД Азербайджана опровергли утверждения посла Ирана в Армении

В МИД Азербайджана опровергли утверждения посла Ирана в Армении Решительно отвергаем необоснованные и провокационные заявления посла Ирана в Армении.
Внешняя политика
27 июня 2025 г. 20:21
В МИД Азербайджана опровергли утверждения посла Ирана в Армении

Решительно отвергаем необоснованные и провокационные заявления посла Ирана в Армении Мехди Собхани о якобы использовании территории Азербайджана против Ирана, то есть о том, что израильские дроны осуществляли атаки с азербайджанской территории.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, эти утверждения наносят ущерб азербайджано-иранским отношениям, основанным на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета, невмешательстве во внутренние дела.

"На фоне позиции, которую президент Азербайджана соответствующим образом разъяснил во время недавнего телефонного разговора с президентом Ирана, а также министр иностранных дел во время телефонного разговора со своим коллегой, мы расцениваем утверждения иранского посла как открытую провокацию.

Азербайджанская Республика категорически опровергает утверждения об использовании ее воздушного пространства или территории любым государством для проведения военных операций против соседней Исламской Республики Иран или любой другой страны. Такие утверждения безосновательны, и этому нет никаких достоверных доказательств.

Мы ожидаем, что иранская сторона предотвратит подобные шаги, не соответствующие духу наших отношений, а также предпримет необходимые меры в отношении высказываний посла, который вместо представления своей страны регулярно демонстрирует проармянскую позицию", - подчеркнул представитель МИД Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке XİN: İranın Ermənistandakı səfirinin əsassız və təxribatçı iddialarını qətiyyətlə rədd edirik

Другие новости из категории

Тюрколог: Турция и Азербайджан предпринимают важные шаги в сфере тюркологии
Тюрколог: Турция и Азербайджан предпринимают важные шаги в сфере тюркологии
27 июня 2025 г. 17:20
Глава МИД Японии поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана
Глава МИД Японии поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана
27 июня 2025 г. 14:03
Граждане США, Китая, Австралии эвакуированы из Ирана в Азербайджан
ФотоГраждане США, Китая, Австралии эвакуированы из Ирана в Азербайджан
27 июня 2025 г. 13:50
Посол: Тегеран уверен, что территория Азербайджана никогда не использовалась против Ирана
Посол: Тегеран уверен, что территория Азербайджана никогда не использовалась против Ирана
27 июня 2025 г. 13:35
Ильхам Алиев: Азербайджан один из первых выразил свою позицию по эскалации между Ираном и Израилем
Ильхам Алиев: Азербайджан один из первых выразил свою позицию по эскалации между Ираном и Израилем
27 июня 2025 г. 13:25
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирана в Азербайджане
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирана в Азербайджане
27 июня 2025 г. 13:20
Судан обратился к Азербайджану с просьбой увеличить стипендии суданским студентам
Судан обратился к Азербайджану с просьбой увеличить стипендии суданским студентам
27 июня 2025 г. 11:42
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Судана
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Судана
27 июня 2025 г. 11:36
Ильхам Алиев: Контакты высокого уровня между Азербайджаном и ЕС откроют новую страницу в двусторонних отношениях
Ильхам Алиев: Контакты высокого уровня между Азербайджаном и ЕС откроют новую страницу в двусторонних отношениях
27 июня 2025 г. 11:31
Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Польши
Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Польши
27 июня 2025 г. 11:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi