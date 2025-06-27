В МИД Азербайджана опровергли утверждения посла Ирана в Армении

Решительно отвергаем необоснованные и провокационные заявления посла Ирана в Армении.

Решительно отвергаем необоснованные и провокационные заявления посла Ирана в Армении Мехди Собхани о якобы использовании территории Азербайджана против Ирана, то есть о том, что израильские дроны осуществляли атаки с азербайджанской территории.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, эти утверждения наносят ущерб азербайджано-иранским отношениям, основанным на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета, невмешательстве во внутренние дела.

"На фоне позиции, которую президент Азербайджана соответствующим образом разъяснил во время недавнего телефонного разговора с президентом Ирана, а также министр иностранных дел во время телефонного разговора со своим коллегой, мы расцениваем утверждения иранского посла как открытую провокацию.

Азербайджанская Республика категорически опровергает утверждения об использовании ее воздушного пространства или территории любым государством для проведения военных операций против соседней Исламской Республики Иран или любой другой страны. Такие утверждения безосновательны, и этому нет никаких достоверных доказательств.

Мы ожидаем, что иранская сторона предотвратит подобные шаги, не соответствующие духу наших отношений, а также предпримет необходимые меры в отношении высказываний посла, который вместо представления своей страны регулярно демонстрирует проармянскую позицию", - подчеркнул представитель МИД Азербайджана.