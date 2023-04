В МИД Азербайджана назвали число погибших в результате взрыва мин после войны

Установленные Арменией мины продолжают убивать и калечить азербайджанцев.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

Отмечается, что сегодня еще один военнослужащий азербайджанской армии погиб, подорвавшись на мине.

"С даты завершения войны 2020 года на минах подорвались 288 азербайджанцев, 50 из них погибли. Международное сообщество должно выразить свою обеспокоенность минной угрозой со стороны Армении", - говорится в сообщении.