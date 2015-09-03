В МИД Австрии прошел амбассадориал

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел Австрии состоялось ежегодное заседание с участием послов и генеральных консулов Австрии в зарубежных странах.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение МИД Австрии, на заседании глава МИД Себастьян Курц подвел итоги, а также обсудил намеченные цели.

Кроме того были обсуждены происходящие в мире события, в частности, наплыв беженцев в Европу и конфликт на востоке Украины.

Отметим, что на заседании также участвовал посол Австрии в Азербайджане Аксель Вех.