В МИД Австрии прошел амбассадориал

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел Австрии состоялось ежегодное заседание с участием послов и генеральных консулов Австрии в зарубежных странах.
Как сообщает Report со ссылкой на сообщение МИД Австрии, на заседании глава МИД Себастьян Курц подвел итоги, а также обсудил намеченные цели.
Кроме того были обсуждены происходящие в мире события, в частности, наплыв беженцев в Европу и конфликт на востоке Украины.
Отметим, что на заседании также участвовал посол Австрии в Азербайджане Аксель Вех.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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