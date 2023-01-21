О нас

В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января

В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января В посольстве Азербайджана в Мексике состоялась поминальная церемония в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.
Внешняя политика
21 января 2023 г. 05:16
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января

В посольстве Азербайджана в Мексике состоялась поминальная церемония в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщили Report в диппредставительстве, в мероприятии приняли участие сотрудники посольств Турции, Грузии и Казахстана в Мексике, представители органов исполнительной власти, местных СМИ, проживающие в этой стране соотечественники, а также друзья Азербайджана в Мексике. Сначала минутой молчания была почтена память жертв трагедии.

Затем посол Мамед Талыбов рассказал гостям о борьбе азербайджанского народа за независимость, о резне 20 января и о том, что эта трагедия является одной из самых болезненных и в то же время самых славных страниц в истории Азербайджана.

Было отмечено, что несмотря на суровые условия того времени, общенациональный лидер Гейдар Алиев стал первым государственным деятелем, решительно осудившим это преступление, потребовавшим дать политическую оценку совершенной против нашего народа расправы и наказать виновных. Посол подчеркнул, что на специальной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в феврале 1994 года данное преступление было оценено как военная агрессия и преступление против человечности.

В ходе церемонии участникам была показана хроника трагедии 20 Января и видеоролик о непрестанной борьбе нашего народа за свободу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Meksikada 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılıb

Самое важное

ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 16:29
Азербайджанский народ чтит память своих шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память своих шехидов
20 января 2023 г. 12:28
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
20 января 2023 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
20 января 2023 г. 04:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
19 января 2023 г. 23:46
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
19 января 2023 г. 23:25
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
19 января 2023 г. 22:53
Ильхам Алиев: До 2027 года мы удвоим поставки газа в Европу
Ильхам Алиев: До 2027 года мы удвоим поставки газа в Европу
19 января 2023 г. 21:43
Президент: Нам нужно подумать и о перевозках грузов с Запада на Восток
Президент: Нам нужно подумать и о перевозках грузов с Запада на Восток
19 января 2023 г. 20:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi