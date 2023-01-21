В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января

В посольстве Азербайджана в Мексике состоялась поминальная церемония в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.

В посольстве Азербайджана в Мексике состоялась поминальная церемония в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщили Report в диппредставительстве, в мероприятии приняли участие сотрудники посольств Турции, Грузии и Казахстана в Мексике, представители органов исполнительной власти, местных СМИ, проживающие в этой стране соотечественники, а также друзья Азербайджана в Мексике. Сначала минутой молчания была почтена память жертв трагедии.

Затем посол Мамед Талыбов рассказал гостям о борьбе азербайджанского народа за независимость, о резне 20 января и о том, что эта трагедия является одной из самых болезненных и в то же время самых славных страниц в истории Азербайджана.

Было отмечено, что несмотря на суровые условия того времени, общенациональный лидер Гейдар Алиев стал первым государственным деятелем, решительно осудившим это преступление, потребовавшим дать политическую оценку совершенной против нашего народа расправы и наказать виновных. Посол подчеркнул, что на специальной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в феврале 1994 года данное преступление было оценено как военная агрессия и преступление против человечности.

В ходе церемонии участникам была показана хроника трагедии 20 Января и видеоролик о непрестанной борьбе нашего народа за свободу.