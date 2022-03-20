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В Мексике отметили праздник Новруз

В Мексике отметили праздник Новруз В Линкольн парке, расположенном в центре Мехико и популярном среди жителей и многочисленных туристов, был торжественно отмечен праздник Новруз, организованный посольством нашей страны в Мексике и правительством города Мехико при поддержке муниципалитета М
Внешняя политика
20 марта 2022 г. 11:56
В Мексике отметили праздник Новруз

В Линкольн парке, расположенном в центре Мехико и популярном среди жителей и многочисленных туристов, был торжественно отмечен праздник Новруз, организованный посольством нашей страны в Мексике и правительством города Мехико при поддержке муниципалитета Мигеля Идальго, а также Ассоциации "Молодые дипломаты".

Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие жители города, туристы, представители дипкорпуса, в том числе послы ряда стран в Мексике, местные СМИ и др.

Открыл мероприятие посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов, подробно рассказав о празднике Новруз и его традициях. Дипломат отметил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Мексикой и добавил, что сотрудничество между двумя странами в культурной сфере занимает важное место.

Кроме того, он рассказал участникам мероприятия о культурной столице Азербайджана – Шуше и объявлении 2022 года "Годом Шуши".

В течение дня многочисленные гости парка ознакомились с обычаями и традициями, связанными с праздником Новруз, им рассказали об истории, национальной кухне и культуре нашей страны, прозвучала азербайджанская музыка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNovruz bayramı Meksikada qeyd olunub

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