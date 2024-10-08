В мексиканском СМИ в очередной раз разоблачена армянская ложь

В мексиканской газете El Universal, имеющей широкую читательскую аудиторию и являющейся одной из самых влиятельных в стране, опубликована статья под заголовком "Близок ли долгожданный мир между Арменией и Азербайджаном?".

В мексиканской газете El Universal, имеющей широкую читательскую аудиторию и являющейся одной из самых влиятельных в стране, опубликована статья под заголовком "Близок ли долгожданный мир между Арменией и Азербайджаном?".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Статья была подготовлена в ответ на клеветнические публикации французского журналиста Жана Мейера, известного своей предвзятой позицией в отношении Азербайджана. В материале содержится призыв к Ж.Мейеру не забывать историю бывшего конфликта между Арменией и Азербайджаном и не представлять армян в качестве "жертв".

В публикации подчеркивается, что Азербайджан подвергался армянской агрессии в течение 30 лет, упоминается факт этнических чисток, проведенных армянами как на территории Армении, так и Азербайджана. Отмечается, что конфликта на территории Армении никогда не было, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет только через 30 лет, хотя весь мир, в частности резолюции ООН 1993 года, все эти года призывал Армению освободить азербайджанские земли.

В статье выражается большая обеспокоенность необоснованными обвинениями Ж.Мейера и отмечается, что он пытается ввести читателей в заблуждение. Также подчеркивается, что премьер-министр Армении и две миссии ООН в регионе заявили об отсутствии какой-либо "этнической чистки" в Карабахе, и что Азербайджан создал все условия для проживающих там армян для получения азербайджанского гражданства.

В публикации отмечается, что Азербайджан положил конец сепаратизму и оккупации своих земель, создав возможность для нормализации отношений, мира и добрососедства между народами Азербайджана и Армении. Сообщается о продолжающихся переговорах по окончательному мирному соглашению между двумя странами и открытию всех коммуникаций в регионе.

В статье также подчеркивается, что Карабах на протяжении всей истории был частью Азербайджана, будь то во времена Карабахского ханства, Азербайджанской Демократической Республики или Азербайджанской Советской Республики, хотя эта реальность иногда упускается из виду.

В заключение статьи выражается сожаление по поводу подобных дискриминационных публикаций некоторых аналитиков в то время, когда существующие усилия направлены на достижение прочного мира в регионе.