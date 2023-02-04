В мексиканской прессе в очередной раз разоблачена клевета армянской стороны

В одном из ведущих средств массовой информации мексиканского штата Мичоакан - газете Quadratin размещено обширное интервью посла Мамеда Талыбова в ответ на клеветнические сведения, распространенные после визита в Армению председателя мексиканско-армянской

В одном из ведущих средств массовой информации мексиканского штата Мичоакан - газете Quadratin размещено обширное интервью посла Мамеда Талыбова в ответ на клеветнические сведения, распространенные после визита в Армению председателя мексиканско-армянской межпарламентской группы дружбы, действующей в Палате депутатов Мексики. На сайте издания также опубликован краткий видеорепортаж.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В статье констатируется, что армянская сторона, пользуясь неполной осведомленностью мексиканской общественности о ситуации в регионе, лицемерно распространяет клеветническую информацию.

Далее в интервью предоставляется подробная информация об истории бывшего конфликта, о том, что почти 20% территории Азербайджана были оккупированы Арменией, почти 200 000 азербайджанцев подверглись этнической чистке, около миллиона азербайджанцев были изгнаны из Армении и с оккупированных территорий. Подчеркивается тот факт, что Армения проигнорировала резолюции Совета Безопасности ООН о безоговорочном освобождении азербайджанских территорий. Также предоставляется информация об итогах 44-дневной Отечественной войны, в ходе которой Азербайджан в 2020 году освободил свои территории от 30-летней армянской оккупации, разрушениях, разграблениях и массовом минировании наших земель.

В материалах отмечается, что армянская сторона, вопреки положениям заявления от 10 ноября 2020 года, использовала Лачынскую дорогу как для военных провокаций, так и для незаконной экономической деятельности, а также разграбляла природные ресурсы на территориях Азербайджана, в частности золотые и медно-молибденовые месторождения.

В статье дана высокая оценка официальной позиции Мексики, которая проявляя приверженность нормам международного права, поддерживала территориальную целостность Азербайджана в период конфликта. Кроме того, подчеркивается важность призыва к Армении отказаться от территориальных претензий и продвижения процесса подписания мирного соглашения с Азербайджаном.