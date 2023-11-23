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В мексиканской прессе разоблачены двойные стандарты Запада в отношении Азербайджана

В мексиканской прессе разоблачены двойные стандарты Запада в отношении Азербайджана В самой влиятельной мексиканской газете с широкой читательской аудиторией El Universal опубликована статья под названием "Миражи и реалии: разоблачение политики двойных стандартов Запада на Кавказе".
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 22:48
В мексиканской прессе разоблачены двойные стандарты Запада в отношении Азербайджана

В самой влиятельной мексиканской газете с широкой читательской аудиторией El Universal опубликована статья под названием "Миражи и реалии: разоблачение политики двойных стандартов Запада на Кавказе".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В статье профессора Национального автономного университета Мексики, политического обозревателя Талии Ишджан подчеркивается, что освобождение азербайджанских территорий после 30-летней армянской оккупации и антитеррористические меры, предпринятые ВС Азербайджана на международно признанных азербайджанских территориях, которые также признает сама Армения, выявило двойные стандарты и провокационные действия США и ряда европейских стран.

В материале сообщается, что на Западе часто демонстрируют предвзятую позицию в отношении Азербайджана, поддерживают армянских сепаратистов. Отмечается парадоксальность того факта, что Запад, отстаивающий в украинском вопросе принцип территориальной целостности, проявляет беспечность к этому принципу в отношении Азербайджана.

Автор указывает, что операции, проводимые такими странами, как США, в разных регионах мира под названием антитеррористические мероприятия, сталкиваются с меньшей критикой.

В статье отмечается, что после освобождения Азербайджаном своих территорий от оккупации в регионе установилось относительное спокойствие, в настоящее время осуществляется процесс реконструкции. Тем не менее, отмечается, что вместо того, чтобы оказывать поддержку, западные акторы демонстрируют заинтересованность в поддержании напряженности в регионе, создавая впечатление, что они пытаются установить свое влияние вместо некогда имевшего место российского.

Подчеркивается, что прекращение огня на условной границе между Азербайджаном и Арменией в течение почти двух месяцев является положительным сигналом, но с удивлением отмечает, что это вызывает у европейцев и американцев больше беспокойства, чем радости.

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Версия на азербайджанском языке Meksika mətbuatında Qərbin Azərbaycana qarşı ikili standartları ifşa edilib

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