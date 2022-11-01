В Мехико почтили память несовершеннолетних жертв Отечественной войны

В Мехико почтили память несовершеннолетних жертв Отечественной войны в Азербайджане.

В Мехико почтили память несовершеннолетних жертв Отечественной войны.

Как сообщили Report в Посольстве Азербайджана в Мексике, сотрудники дипломатического корпуса приняли участие в мероприятиях, инициированных правительством города Мехико и Министерством культуры по случаю Дня памяти («Día de Muertos»), который считается одним из значимых национальных дней этой страны, отражает местные традиции и отмечается в память об умерших людях.

По этому случаю созданный в соответствии с древними мексиканскими традициями мемориальный уголок на территории дипломатического представительства был посвящен несовершеннолетним жертвам 44-дневной Отечественной войны.

На мероприятии, которое состоялось с участием представителей правительства города Мехико, СМИ, НПО, молодежных организаций и жителей города, было отмечено, что Азербайджан как многокультурная и многоконфессиональная страна с уважением относится к древним традициям Мексики, гостям рассказали о наших юных соотечественниках, которым был посвящен мемориальный уголок, об их жизненных историях, оборвавшихся в результате армянского терроризма.