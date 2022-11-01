В Мехико почтили память несовершеннолетних жертв Отечественной войны.
По этому случаю созданный в соответствии с древними мексиканскими традициями мемориальный уголок на территории дипломатического представительства был посвящен несовершеннолетним жертвам 44-дневной Отечественной войны.
На мероприятии, которое состоялось с участием представителей правительства города Мехико, СМИ, НПО, молодежных организаций и жителей города, было отмечено, что Азербайджан как многокультурная и многоконфессиональная страна с уважением относится к древним традициям Мексики, гостям рассказали о наших юных соотечественниках, которым был посвящен мемориальный уголок, об их жизненных историях, оборвавшихся в результате армянского терроризма.