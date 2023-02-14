В марте в Азербайджане состоится саммит, посвященный ситуации в мире после COVID-19

В будущем месяце в Азербайджане состоится очередной саммит, посвященный ситуации в мире после COVID-19.

В будущем месяце в Азербайджане состоится очередной саммит, посвященный ситуации в мире после COVID-19.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая верительные грамоты посла Республики Гана в нашей стране Охенебы Лесли Акуи Акяи Опоку-Варе.

Отметив, что поддержка и доверие, оказываемые Ганой председательству Азербайджана в Движении неприсоединения, высоко ценятся нашей страной, глава государства подчеркнул деятельность Азербайджана в качестве председателя организации против вакцинного национализма и сказал, что в этом направлении достигнуты хорошие результаты.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что в следующем месяце Азербайджан будет принимать очередной саммит в рамках Движения неприсоединения, посвященный постковидному миру, с участием стран контактной группы.

Президент Азербайджана подчеркнул, что существуют широкие возможности для развития политических связей, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества между двумя странами.