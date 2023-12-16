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В Марокко состоялся концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В Марокко состоялся концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева В штаб-квартире Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в Рабате состоялся сольный фортепианный концерт заместителя министра культуры Азербайджана, народного артиста Мурада Гусейнова, посвященный 100-летию великого лидера Гейдар
Внешняя политика
16 декабря 2023 г. 17:33
В Марокко состоялся концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В штаб-квартире Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в Рабате состоялся сольный фортепианный концерт заместителя министра культуры Азербайджана, народного артиста Мурада Гусейнова, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, концерт организован совместно посольством Азербайджана в Марокко и ИСЕСКО.

Концерт посетили около 200 зрителей, в том числе находящаяся с визитом в Марокко председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мохаммед аль-Малик, официальные лица, общественность Марокко, представители дипломатического корпуса, а также представители азербайджанской диаспоры.

На концерте прозвучали классические музыкальные произведения известных азербайджанских и зарубежных композиторов в исполнении Мурада Гусейнова. Интерес гостей также вызвала выставка, демонстрирующая достопримечательности нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMərakeşdə İSESKO qərargahında Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil edilib

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