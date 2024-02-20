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В Марокко почтили память жертв геноцида в Ходжалы

В Марокко почтили память жертв геноцида в Ходжалы В посольстве Азербайджана в Марокко состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
20 февраля 2024 г. 22:21
В Марокко почтили память жертв геноцида в Ходжалы

В посольстве Азербайджана в Марокко состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано совместно посольством и неправительственной организацией Arts Council Azerbaijan.

В мероприятии приняли участие официальные лица Марокко, представители дипломатического корпуса, члены "Общества марокко-азербайджанской дружбы", представители средств массовой информации, неправительственных организаций, а также нашей диаспоры. Презентация книги "Крик Ходжалы" (Xocalı Harayı).

Посол Азербайджана в Марокко Назим Самадов отметил, что Ходжалинский геноцид, вошедший в историю как одна из величайших трагедий ХХ века, стал одной из кровавых страниц политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими националистами против азербайджанцев.

Было подчеркнуто, что умышленное убийство мирных жителей в Ходжалы было частью системной политики Армении, основанной на ее стремлении к аннексии территорий.

Председатель Общества марокко-азербайджанской дружбы Мохамед Факири рассказал о важной роли Фонда Гейдара Алиева в доведении до мировой общественности фактов Ходжалинской трагедии, а также предоставил информацию о кампании "Справедливость для Ходжалы". Он подчеркнул, что с 2008 года общество чтит память о Ходжалинской трагедии, организуя, в том числе, выставки, семинары и конференции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMərakeşdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

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