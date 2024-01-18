В марокканском университете прошла презентация, посвященная трагедии 20 Января

Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов в рамках визита в Университет Ибн Тофаила, расположенный в городе Кенитра, провел презентацию, в ходе которой дал участникам мероприятия подробную информацию о трагедии 20 Января.

Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов в рамках визита в Университет Ибн Тофаила, расположенный в городе Кенитра, провел презентацию, в ходе которой дал участникам мероприятия подробную информацию о трагедии 20 Января.

Как передает Report , на презентации присутствовали руководство и студенческо-преподавательский состав университета.

Университет Ибн Тофаила, основанный в 1989 году, насчитывает более 120 000 студентов и около 800 преподавателей и профессоров, и считается одним из крупнейших и наиболее престижных высших учебных заведений Марокко.

Посол сообщил, что по приказу советского руководства в ночь с 19 на 20 января 1990 года в результате военной агрессии Советской армии против Азербайджана в различных городах нашей страны были убиты 150 мирных жителей, в том числе дети, женщины и старики, более 700 человек получили серьезные ранения.

Доведено до сведения участников, что 20 Января объявлено Национальным днем траура и этот день вошел в нашу историю как Черный январь. Кроме того, было подчеркнуто, что трагедия 20 Января оказала решающее влияние на формирование национальной идентичности Азербайджана и стала поворотным моментом в процессе восстановления независимости Азербайджана. Посол отметил, что несмотря на то, что с этого трагического дня прошло 34 года, события 20 Января являются одним из самых тяжких преступлений, не получивших оценки по международному праву.

В презентации посла также были освещены внешняя и внутренняя политика Азербайджана, Первая Карабахская и 44-дневная Отечественная войны, постконфликтная ситуация и др. Дипломат также ответил на вопросы аудитории о текущей ситуации в регионе и азербайджано-марокканских отношениях.

В презентации приняли участие около 200 студентов и преподавателей.