В марокканской газете опубликована статья, посвященная дню памяти Гейдара Алиева

В авторитетной марокканской газете "Аль-Байан", издающейся на французском языке, была опубликована статья, посвященная памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В авторитетной марокканской газете "Аль-Байан", издающейся на французском языке, была опубликована статья, посвященная памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В статье "Гейдар Алиев – основатель азербайджанского государства и его сотрудничества с Марокко" подчеркивается, что великий лидер – это сильная личность, которая успешно вывела азербайджанский народ из исторических и политических испытаний эпохи и привела его к независимости. В статье отмечается, что период, когда Гейдар Алиев руководил Азербайджаном, является яркой страницей в истории Азербайджана, отмечаются уникальные заслуги гения в построении независимого государства.

В материале также говорится о роли великого лидера в установлении отношений между Азербайджаном и Марокко. В этом контексте подчеркивается визит Гейдара Алиева в Касабланку для участия в саммите ОИК в декабре 1994 года и историческое значение его встречи с королем Марокко Хасаном II. В статье также отмечается, что стратегия лидеров двух стран успешно развивается президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и королем Мухаммедом VI.

Автор статьи, отмечая, что в 2023 году исполняется 100-летие со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджане, декларирует, что азербайджанский народ всегда бережно хранит и помнит память великого лидера, и день его возвращения в Азербайджан отмечается как национальный праздник в стране.