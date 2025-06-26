В Марнеули отметили День Вооруженных сил Азербайджана

26 июня - День Вооруженных сил Азербайджана был отмечен в поселке Садахлы Марнеульского района Грузии.

26 июня - День Вооруженных сил Азербайджана был отмечен в поселке Садахлы Марнеульского района Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие было организовано в "Садахлинском центре образования и интеграции", действующем в рамках проектов Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

На мероприятии руководитель центра Самир Шарифов выступил с подробной информацией об истории государственности Азербайджана и важных работах, проведенных в сфере строительства армии. Он отметил, что после возвращения к власти архитектора современного независимого Азербайджанского государства общенационального лидера Гейдара Алиева особое внимание было уделено строительству армии.

Было отмечено, что президент Ильхам Алиев, успешно продолжая политический курс великого лидера, внес значительный вклад в развитие Вооруженных сил Азербайджана, укрепил материально-техническую базу армии. Именно в результате этой политики Азербайджанская Армия, отмечающая сегодня свое 107-летие, открыла яркую страницу в героической истории нашего народа.

Было подчеркнуто, что в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года Азербайджанская Армия, освободив земли, находившиеся под оккупацией более 30 лет, продемонстрировала всему миру свою силу и профессионализм.

В рамках мероприятия также были затронуты темы азербайджано-грузинской дружбы, военного сотрудничества и успешных партнерских отношений между двумя странами в других областях.