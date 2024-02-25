В Манисе прошло мероприятие по случаю годовщины Ходжалинского геноцида

В турецком городе Манисе состоялась церемония почтения памяти жертв Ходжалы.

В турецком городе Манисе состоялась церемония почтения памяти жертв Ходжалы.

Как передает Report, мероприятие "Мы не забыли, мы не дадим забыть" было проведено в Университете Джелал Баяр муниципалитетом Маниса Беюкшехер совместно с Федерацией турецко-азербайджанский ассоциаций (TADEF), Манисской ассоциацией азербайджанской культуры и солидарности.

Участники мероприятия ознакомились с организованной в университете фотовыставкой о Ходжалинском геноциде, им были розданы буклеты и брошюры, изданные Фондом Гейдара Алиева.

Была почтена память погибших за территориальную целостность Азербайджана и Турции, прозвучали государственные гимны двух братских стран.

Выступая на мероприятии, председатель Манисской ассоциации азербайджанской культуры и солидарности Шентюрк Хошгюль и проректор Университета Джалал Баяр профессор Кадир Ай рассказали о Ходжалинском геноциде и его трагических последствиях.

Затем были заслушаны доклады ректора Академии коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, профессора юридического факультета Бакинского государственного университета Эмира Алиева и доцента Университета Джалал Баяр Ирфана Мурата Йылдырыма.

В завершение был показан документальный фильм "Башня пыток - Шушинская тюрьма".