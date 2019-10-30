В Малайзии более 150 человек погибли от лихорадки денге за год

В Малайзии от лихорадки денге за год скончалисьчеловека, общее число заразившихся превысилотысяч. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Малайзии

По состоянию на 26 октября этого года общее число заразившихся составило 108,8 тысячи человек. За такой же период в 2018 году число заболевших было значительно ниже – 61,2 тысячи. Таким образом, наблюдается увеличение числа заразившихся на 77,3%.

При этом число погибших в результате заражения вирусом в 2019 году составило 154 человека, по сравнению со 104 летальными исходами в прошлом году.

Лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Среди симптомов - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.