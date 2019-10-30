В Малайзии более 150 человек погибли от лихорадки денге за год

По состоянию на 26 октября этого года общее число заразившихся составило 108,8 тысячи человек. За такой же период в 2018 году число заболевших было значительно ниже – 61,2 тысячи. Таким образом, наблюдается увеличение числа заразившихся на 77,3%.
При этом число погибших в результате заражения вирусом в 2019 году составило 154 человека, по сравнению со 104 летальными исходами в прошлом году.Лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Среди симптомов - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости