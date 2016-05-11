В Махачкале состоялось открытие памятника видному государственному деятелю Азизу Алиеву - ФОТО

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В столице Республики Дагестан Российской Федерации - Махачкале состоялась церемония открытия памятника видному государственному деятелю Азизу Алиеву, работавшему в свое время первым секретарем Дагестанского областного комитета партии.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие глава республики Рамазан Абдулатипов, а также делегация из Азербайджана во главе с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эйюбовым.

Под аплодисменты собравшихся было снято покрывало с памятника, установленного в Махачкале на улице, носящей имя Азиза Алиева.

Выступивший затем председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев рассказал о прочных дружественных отношениях и постоянно развивающемся сотрудничестве между Россией и Азербайджаном.

Поздравив участников церемонии со знаменательным событием, президент Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов отметил, что благодаря многосторонней деятельности, гуманизму и заботливости Азиз Алиев стал символом нерушимой дружбы народов Дагестана и Азербайджана.

Первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов рассказал о дружественных и братских связях между двумя республиками, особо отметил роль Азиза Алиева в формировании этих отношений. Он сказал, что Азиз Алиев, который в тяжелый период успешно справился с очень ответственной должностью руководителя Дагестана, предпринял важные шаги во имя дальнейшего укрепления дружбы между нашими народами. В разные годы видный государственный и политический деятель Азиз Алиев был народным комиссаром здравоохранения Азербайджанской ССР, председателем Верховного Совета Азербайджанской ССР, первым секретарем Дагестанского областного комитета ВКП(б).

Было подчеркнуто, что установление памятника Азизу Алиеву в Махачкале является еще одним свидетельством высокого уровня искренних дружественных отношений между Азербайджаном и Россией.

Автор памятника видному государственному деятелю Азизу Алиеву в Махачкале – скульптор Омар Эльдаров.