В мае будет обнародован очередной отчет по Азербайджану в рамках Универсального периодического обзора

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан полностью поддерживает необходимость усиления деятельности Совета по правам человека. С целью усиления деятельности Совета не как платформы для упреков, а в качестве чуткой и надежной глобальной структуры, его деятельность должны определять такие основные понятия как "диалог", "сотрудничество" и "помощь".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров , выступая на сегменте высокого уровня 37-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

Он подчеркнул, что Азербайджан направил особое приглашение владельцам всех мандатов специальных процедур: "Мы знаем их важную роль в поощрении прав человека посредством сотрудничества и диалога с государствами-членами. Также Азербайджан придает значение Универсальному периодическому обзору (УПО) и в 2016 году представил промежуточный отчет. Наш третий отчет будет рассмотрен в мае 2018 года.

Мы привержены сотрудничеству с органами ООН по правам человека. В прошлом году со стороны Верховного комиссара по правам человека Азербайджан был удостоен звания одной из 33 стран-участниц, предоставившей полный отчет органам по договору".