В мае Баку посетит делегация индонезийских предпринимателей

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Индонезия заинтересована в укреплении торговых связей с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани на встрече с президентом Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамедом Мусаевым.

По словам посла, за время его пребывания на посту посла в Азербайджане были совершены ряд визитов. По мнению дипломата, страны имеют перспективы для развития в области промышленности.

В ходе встречи посол также сообщил, что в мае Баку посетит делегация из 35 индонезийских бизнесменов, включая представителей крупных государственных предприятий.