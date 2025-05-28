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В Мадриде состоялся официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджана

В Мадриде состоялся официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджана По инициативе Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Испания в городе Мадрид был организован официальный приём, посвящённый Дню независимости нашей страны.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 09:01
В Мадриде состоялся официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджана

По инициативе посольства Азербайджана в Испании в Мадрид состоялся официальный приём, посвященный Дню независимости нашей страны.

Как передает Report со ссылкой на посольство, на мероприятии присутствовали глава Главного управления по Северной Америке, Восточной Европе, Азии и Тихоокеанскому региону МИД Испании Луис Фонсека Санчес, другие высокопоставленные дипломаты министерства, руководители различных государственных структур, депутаты парламента, представители аккредитованного в стране дипломатического корпуса и международных организаций, послы, официальные лица мэрии Мадрида, а также исследователи из аналитических центров и академических кругов, деятели культуры, представители деловых кругов, НПО, СМИ, члены местной общественности и азербайджанской диаспоры.

Выступая с приветственной речью, посол Азербайджана Рамиз Гасанов рассказал о создании и историческом пути Азербайджанской Демократической Республики (АДР), 107-летие которой отмечается в этом году. Он подчеркнул, что АДР являлась первой демократической республикой в мусульманском мире, основавшей такие прогрессивные по тем временам институты, как светская государственность, парламентская система, многопартийность и политический плюрализм.

Коснувшись роли современного Азербайджана как ведущей страны региона, посол отметил значительные достижения в политической, экономической и социальной сферах. Он также подчеркнул, что наша страна выступает в качестве платформы для международного сотрудничества в таких сферах, как гуманитарные вопросы, энергетика, транспорт, геополитика, безопасность и межкультурный диалог.

Особо отмечено, что Испания стала одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана и установивших дипломатические отношения. Посол подчеркнул, что в последние годы двустороннее сотрудничество между странами значительно активизировалось, увеличилось количество визитов на высоком уровне, что способствует укреплению азербайджано-испанских отношений.

В этом контексте участникам мероприятия было сообщено о визите главы правительства Испании Педро Санчеса в Баку на COP29 и его встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, о визите государственного секретаря по вопросам торговли Испании в Азербайджан, в ходе которого состоялся бизнес-форум с участием компаний двух стран, а также о достигнутой договоренности по созданию межправительственной комиссии. Также отмечено, что недавний официальный визит председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой в Испанию и проведенные ею встречи на высоком уровне стали важным этапом в межпарламентском сотрудничестве, заложили основу для прочного и устойчивого диалога.

Луис Фонсека Санчес передал теплые и искренние поздравления азербайджанскому правительству и народу, отметил достижения в развитии двусторонних отношений. Испанский дипломат подчеркнул, что Мадрид традиционно поддерживает Азербайджан как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Представитель МИД охарактеризовал Азербайджан как мощную и динамично развивающуюся страну, расположенную на стыке Европы и Азии, подчеркнул незаменимую роль страны в обеспечении энергетической безопасности Европы и важность транзитного потенциала страны. Он также высоко оценил стратегию Азербайджана в сфере возобновляемой и зеленой энергии, отметил роль страны в проведении COP29.

В рамках культурной программы мероприятия хоровой коллектив при мадридской Высшей школе креативной музыки исполнил азербайджанскую песню "Карабах". Первое исполнение этого произведения испанскими артистами вызвало большой интерес и одобрение у гостей мероприятия, оставив у них приятные впечатления.

Затем гости мероприятия отведали блюда национальной кухни, ознакомились с брошюрами о культуре и туризме Азербайджана. В течение вечера также демонстрировались видеоролики о культуре, природе и истории страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Müstəqillik Günü Madriddə qeyd edilib

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