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    В Люксембурге проходит встреча министров стран Восточного Партнерства по окружающей среде

    Будут обсуждены вопросы сотрудничества в области защиты окружающей среды, а также вопрос ратификации Парижского соглашения по климату

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Люксембурге проходит встреча министров стран Восточного Партнерства, ответственных за охрану окружающей среды.

    Как сообщает Report, на встрече также участвуют комиссар ЕС по политике соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан и комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла.

    В ходе встречи будут обсуждены вопросы сотрудничества в области защиты окружающей среды, а также вопрос ратификации Парижского соглашения по климату.

    Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

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