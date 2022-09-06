В Люксембурге будет организован мобильный консульский прием для азербайджанцев

Для граждан Азербайджана и соотечественников, проживающих в Люксембурге, будет организован мобильный консульский прием.

Для граждан Азербайджана и соотечественников, проживающих в Люксембурге, будет организован мобильный консульский прием.

Об этом в Twitter сообщили посольства Азербайджана в Бельгии и Люксембурге.

В сообщении говорится, что с целью оказания юридической помощи гражданам и соотечественникам, проживающим в Люксембурге, проведения соответствующих консульских операций и предоставления информации по правовым вопросам 9 сентября текущего года с 11:00 до 13:30 будет организован мобильный консульский прием в Люксембургском культурном центре "Карабах” по адресу Boulevard Joseph II, 11A, L-1840, Luxembourg.